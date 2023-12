O bailarino e professor Fabio Tavares fará oficinas gratuitas no Sesc 24 de Maio, em São Paulo, para apresentar os princípios fundamentais da técnica de postura Klein.

O ator e bailarino curitibano Fabio Tavares - Flavio Masson

POSTURA

As demonstrações contarão com exercícios lentos de alongamento que têm como objetivo buscar o alinhamento da arquitetura óssea com a musculatura de suporte postural.

POSTURA 2

As oficinas com Fabio, que vive no exterior, serão realizadas apenas neste sábado (9) e no domingo (10). Já nos dias 16 e 17 deste mês elas serão guiadas pela terapeuta corporal Cacá Nadai.

É FESTA

Os advogados Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, e Gabriela Araujo receberam convidados na festa de confraternização do grupo jurídico, realizada na Casa Natura Musical, em São Paulo, na noite de quinta-feira (7). O advogado-geral da União, Jorge Messias, e o senador Jaques Wagner (PT-BA) prestigiaram o evento. O ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinícius Marques de Carvalho, também compareceu.