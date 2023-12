A Spcine, empresa pública de audiovisual de São Paulo, e a Escola Internacional de Cinema e TV de Cuba, a EICTV, firmaram um acordo de cooperação técnica com duração de quatro anos.

O convênio prevê o financiamento de duas bolsas de estudo de mestrado, uma em cinema documental e outra em ficção, na instituição de ensino cubana. Os custos serão bancados pela Spcine, que ainda irá divulgar informações sobre o processo seletivo, que ocorrerá em 2024.

A previsão é que os selecionados iniciem o ano letivo em 2025.

Concebida por cineastas latino-americanos, a escola cubana já teve entre seus professores visitantes nomes como Gabriel García Márquez, Francis Ford Coppola e Werner Herzog.

"A atualização dos profissionais em âmbito internacional é muito importante. A cidade tem uma política de filmagens internacionais muito forte. É importante que a mão de obra [nacional] esteja equiparada ao padrão internacional", diz a presidente da Spcine, Viviane Ferreira.

O acordo foi firmado durante o Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano de Havana, que ocorreu entre os dias 8 e 17 de dezembro.

Até o governo de Michel Temer (MDB), o Ministério da Cultura mantinha um programa de bolsas para cursos regulares que custeava 5.000 euros anuais do curso para estudantes.

Após o emedebista assumir, no entanto, a escola foi notificada de que o governo brasileiro não reconhecia o convênio e não prestaria mais o auxílio aos alunos. De acordo com gestores da época, a parceria carecia de respaldo jurídico.

"Quando as bolsas foram cortadas muitos jovens que passaram no processo seletivo lançaram vaquinhas para conseguir ir. [Na época] A Spcine foi muito acionada para colaborar, e a gente não tinha instrumento institucional que nos permitisse avançar nessa direção com toda a salvaguarda que precisamos ter no trato com o recurso público", diz Ferreira.

"Esse acordo [da Spcine com a escola cubana] vem também para atender a um pedido e a uma demanda de muitos jovens paulistanos que demonstraram e seguem demonstrando interesse", afirma ainda.

A presidente da Spcine ainda ressalta que a agência lançou um edital de trânsito internacional e plano de aprimoramento de profissionais do audiovisual que te parceria com instituições de ensino de São Paulo, com oferta de bolsas.