Exemplares do álbum "All of You — Canções de Cole Porter em Voz e Piano", de Carlos Navas, foram adquiridos pela Library of Congress, a biblioteca de pesquisa do Congresso dos Estados Unidos.

No disco, bancado com recursos próprios, o artista brasileiro faz uma releitura de clássicos do compositor norte-americano e também de obras menos conhecidas do músico.

O cantor Carlos Navas - Izabel Lucas/Divulgação

Distribuído pela Tratore, o trabalho é o 11º álbum de Navas. Ele foi gravado em estúdio, e lançado em setembro do ano passado.

"Quando fazemos um disco, um show, um programa de TV, uma entrevista, não sabemos onde chegaremos, nem se chegaremos. É importante nos sabermos pequenos, mas também cientes da força de criar e manifestar realidades. Foi com imensa alegria que recebi a notícia que meu álbum "All of You - Canções de Cole Porter em Voz e Piano" teve exemplares adquiridos pela U.S. Library of Congress", diz ele.

ABISSAL

O ex-presidente Michel Temer (MDB) prestigiou o lançamento do livro "Biografia do Abismo — Como a Polarização Divide Famílias, Desafia Empresas e Ameaça o Futuro do Brasil" (HarperCollins Brasil), escrito pelo cientista político e diretor da Quaest, Felipe Nunes, e pelo ex-ministro, jornalista e analista político Thomas Traumann. O evento foi realizado na Drummond Livraria, em São Paulo, na semana passada. O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles esteve lá.