O Teatro Vivo, em São Paulo, chega ao final do ano tendo recebido cerca de 42 mil pessoas nos 12 espetáculos que sediou. Ao longo de 2023, foram realizadas 220 apresentações no palco do espaço, com destaques para os espetáculos "A Herança", protagonizado por Bruno Fagundes e Reynaldo Gianecchini, e "Tom na Fazenda", com Armando Babaioff.

Os atores Bruno Fagundes e Reynaldo Gianecchini que fazem parte do elenco da peça 'A Herança' no Teatro Vivo - Zanone Fraissat/Folhapress

RESPEITÁVEL PÚBLICO

Para 2024, a casa reabre dia 19 de janeiro com "Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes", espetáculo da Cia Dos à Deux com André Curti e Artur Luanda Ribeiro, que une dramaturgia, coreografia e cenografia.

PÚBLICO 2

Em 3 de fevereiro, a peça "Scaratuja – Teatro para Bebês" volta para uma curta temporada. E em 23 de março, entrará em cartaz a montagem infantil "Diário de Pilar na Amazônia", com a atriz Miriam Freeland.

RITMO

A cantora Marisa Monte e o sambista Zeca Pagodinho se apresentaram em evento de final de ano promovido pela Hering para convidados, no museu Pina Contemporânea, na região central de São Paulo. A atriz Tais Araújo e o ator Nicolas Prattes marcaram presença na celebração.