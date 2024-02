O convite de Geraldo Alckmin (PSB) para que o ex-secretário-executivo do Ministério da Justiça Ricardo Cappelli comande a ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) contrariou a bancada do Republicanos na Câmara dos Deputados.

O vice-presidente Geraldo Alckmin, então presidente interino, durante evento no centro de convenções Ulysses Guimarães, em Brasília - Gabriela Biló - 12.abr.2023/Folhapress

TUDO CERTO

Numa reunião na semana passada no Palácio do Planalto, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou a parlamentares do partido que Lula (PT) já tinha autorizado que eles indicassem uma pessoa para o cargo. Além do líder da legenda, Hugo Motta (PB), o presidente do partido, Marcos Pereira, participou da reunião.

TUDO CERTO 2

O escolhido foi Guilherme Ribeiro, que já integrou os quadros da ABDI e também presidiu a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

TUDO ERRADO

O anúncio de que Cappelli foi convidado para o cargo surpreendeu os parlamentares, que ficaram irritados pela promessa não cumprida por parte do Planalto.

O ex-secretário-executivo da Justiça Ricardo Cappelli durante evento no Palácio do Planalto, em Brasília - Pedro Ladeira - 31.jan.2024/Folhapress