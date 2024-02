O longa "A Paixão Segundo G.H." foi ovacionado pelo público ao final das três sessões realizadas no Festival de Roterdã, na Holanda, segundo pessoas que estiveram presentes.

A roteirista Melina Dalboni, o diretor Luiz Fernando Carvalho e a atriz Maria Fernanda Cândido no Festival de Roterdã, na Holanda - Divulgação

O entusiasmo teria sido tamanho que, em uma das exibições, uma mediadora da mostra precisou pedir para que as pessoas deixassem a sala para que o próximo filme da programação pudesse ser exibido —o tempo reservado para a produção brasileira já havia sido extrapolado.

A participação no festival, iniciada no sábado (27), marcou a estreia internacional do filme dirigido por Luiz Fernando Carvalho, baseado na obra homônima de Clarice Lispector. Ao final das sessões, foram realizados debates com a atriz Maria Fernanda Cândido e com a roteirista Melina Dalboni.

Na próxima semana, "A Paixão Segundo G.H." será levado à mostra Cinema Trindade, na cidade do Porto, em Portugal. Uma homenagem ao diretor da obra será realizada durante o evento.

O primeiro longa de Carvalho, "Lavoura Arcaica" (2001), também será exibido pelo festival português. Um livro com ensaios sobre a obra do cineasta organizado pela pesquisadora Ilana Feldman terá seu lançamento realizado no Porto.