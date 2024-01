O ato que será realizado na próxima segunda-feira (8) por ocasião do aniversário de um ano dos ataques golpistas ocorridos em Brasília já tem a presença confirmada de 34 dos 38 ministros do governo Lula.

O número expressivo de titulares é celebrado por integrantes da gestão que organizam a solenidade e acreditam que o número de presentes possa superar o do evento de lançamento do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), ocorrido em agosto do ano passado.

O presidente Lula caminha com ministros, governadores e outras autoridades pela praça dos Três Poderes, em Brasília, após os ataques de 8 de janeiro - Ueslei Marcelino - 9.jan.2023/Reuters

Intitulada como "Ato Democracia Restaurada", a cerimônia será realizada no Congresso Nacional e terá discursos do presidente Lula (PT), do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, do presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT).

Chefe do Executivo potiguar, Bezerra foi escolhida para representar os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal em sua fala. As credenciais de mulher, negra e nordestina pesaram para a escolha, feita pelo cerimonial da Presidência, num cenário em que todos os demais oradores da mesa são homens.

Em 2022, as únicas mulheres eleitas nas disputas estaduais foram Bezerra e Raquel Lyra (PSDB), de Pernambuco. O Distrito Federal atualmente é comandado interinamente por uma mulher, Celina Leão (PP), vice-governadora que está em exercício durante as férias de Ibaneis Rocha (MDB).

Uma minuta preliminar da programação ainda prevê que estejam presentes no ato a ministra aposentada do STF Rosa Weber, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, a segunda-dama Lu Alckmin, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Estão previstas também a entrega de uma réplica da Constituição levada do STF e que foi recuperada posteriormente e o descerramento de uma placa alusiva à restauração de uma tapeçaria de Burle Marx, danificada pelos golpistas e restaurada no fim de outubro passado.