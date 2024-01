O vereador Senival Moura, líder da bancada do PT na Câmara Municipal de São Paulo, diz que o partido irá obstruir a instalação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das ONGs, que tem como principal alvo o padre Julio Lancelotti e sua atuação na região da cracolândia, no centro da capital paulista.

Como mostrou o Painel, o colegiado deve ser instalado assim que a Casa voltar do recesso parlamentar, em fevereiro. A CPI foi proposta pelo vereador Rubinho Nunes (União Brasil), da base do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Vereador Senival Moura, líder do PT na Câmara Municipal de SP - Afonso Braga-10.jun.2022/CMSP

"O Rubinho é um fanfarrão, está jogando para a plateia dele", afirma Moura à coluna. O petista diz que vai buscar o presidente da Casa, Milton Leite (União Brasil), para barrar os trabalhos da comissão.

"Há preferência para [o início de] outras CPIs que foram protocoladas anteriormente [à das ONGs]. Vamos falar com o Milton e exigir isso", diz ainda. "[Se não funcionar], vamos obstruir tudo na Câmara, não vamos deixar andar nada. Essa CPI é completamente descabida, e vamos sair em defesa do padre Julio."

As duas entidades que Rubinho Nunes já definiu que deverão ser alvos da CPI são o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, conhecida como Bompar, e o coletivo Craco Resiste. Ambas atuam junto à população em situação de rua e dependentes químicos da região central da cidade, assim como o padre.

À coluna, Rubinho Nunes diz que recebeu denúncias sobre o trabalho das organizações e convocou o pároco para dar depoimento na Frente Parlamentar em Defesa do Centro da Casa, presidida pelo parlamentar. "Ele [padre Júlio] fez todo um circo, disse que só iria se fosse convocado para uma CPI. Então, eu abri uma."

As ações de Rubinho têm sido alvo de críticas de representantes da esquerda, e vereadores do PT Luna Zarattini e Hélio Rodrigues denunciaram o colega à Corregedoria da Câmara.

Padre Júlio Lancellotti fala durante Via Sacra organizada pela Pastoral do Povo da Rua, no centro de São Paulo - Marlene Bergamo - 15.abr.2022/Folhapress

A Bompar é uma entidade filantrópica ligada à igreja católica e que já teve o padre Julio como conselheiro. Já a Craco Resiste atua contra a violência policial na região da cracolândia.

Em dezembro, o pároco disse ao Painel que não tem qualquer incidência sobre as entidades e não atua em projetos conjuntos com elas. Ele ainda afirmou que não é do conselho da Bompar há 17 anos, e que ocupava uma posição sem remuneração no conselho deliberativo da entidade.