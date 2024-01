Integrante da CPI do 8 de janeiro, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) diz querer entregar nas mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o relatório final elaborado pelo colegiado.

O gesto seria realizado na próxima segunda-feira (8), quando o mandatário e os chefes do Legislativo e do Judiciário se reunirão no Senado Federal, em Brasília, para um ato que relembrará os ataques golpistas ocorridos em Brasília. Correia já procurou a relatora da CPI, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), para articular a entrega do documento.

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) discursa no plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília - Zeca Ribeiro - 25.abr.2023/Câmara dos Deputados

O deputado do PT buscará ainda o apoio do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para viabilizar a ideia. Uma das sugestões é que o próprio Pacheco faça uma fala em nome dos deputados e senadores que integraram a CPI.

"A entrega oficial ao presidente seria uma forma de o Congresso dizer ao presidente e aos outros Poderes que eles têm o aval para ir a fundo e averiguar, além de fazer um contraponto aos que falam em interromper os processos [contra os envolvidos nos atos de 8 de janeiro]", afirma Correia.

"O Congresso fez a sua parte, e há um relatório consistente. Estamos querendo o resultado", acrescenta ele, que defende o gesto como uma valorização do trabalho técnico e político conduzido pela comissão.

Em seu relatório final, a CPI do 8 de janeiro pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outras 60 pessoas, incluindo cinco ex-ministros. O parecer da senadora Eliziane Gama foi aprovado por 20 votos a 11. Não houve abstenções.

Obrigatório em comissões parlamentares de inquérito, o relatório final pode apenas sugerir indiciamentos a autoridades responsáveis. O documento já foi entregue ao STF (Supremo Tribunal Federal), à PGR (Procuradoria-Geral da República), à Polícia Federal, à AGU (Advocacia-Geral da União) e à CGU (Controladoria-Geral da União).