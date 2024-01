A tenista paulistana Beatriz Haddad Maia, conhecida como Bia Haddad, acaba de assinar com a Bauducco. A marca brasileira de produtos alimentícios irá patrocinar a atleta de 27 anos ao longo de 2024.

A brasileira Bia Haddad - Thomas Samson - 7.jun.23/AFP

Número um da modalidade no Brasil, Bia terminou 2023 na 11ª posição do ranking mundial após conquistas importantes como os títulos no WTA Elite Trophy, em Zhuhai, na China, e as semifinais em Roland Garros, na França. A expectativa é a de que ela se consolide como uma das principais esportistas do país neste ano.

O logotipo recém-atualizado da Bauducco será exibido no novo uniforme da tenista. Ela também participará de ações e projetos publicitários da empresa.

O diretor de marketing da Bauducco, André Britto, afirma que o investimento na atleta que tem se destacado mundialmente ocorre em um momento em que a marca também quer se fortalecer no mercado global.

Na terça (2), Bia Haddad já tinha anunciado uma outra nova patrocinadora, a Asics, que fornecerá seus calçados e vestimentas. A marca substituirá a espanhola Joma.

