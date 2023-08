Bauducco é a marca mais lembrada quando assunto é torrada e biscoito

São Paulo

Com forte presença no café da manhã e na mesa do Natal, a Bauducco tem até collab de coleção de roupa e pipoca em rede de cinema. A marca de panetone começou em 1952 com o imigrante italiano Carlo Bauducco e sua mulher, Margherita, que abriram uma pequena padaria na região do Brás, em São Paulo.

Bauducco vence em duas categorias: torradas e biscoitos - Keiny Andrade/Folhapress

Para expandir o negócio com opções para o ano todo, a companhia passou a produzir biscoitos, cookies, colombas e torradas. Hoje com 70 anos, a empresa mira o futuro. Para se conectar ao público jovem, lançou neste ano o Cookie Maxi Caramelo Salgado e, ao mesmo tempo, uma collab de peças de roupas inspiradas nesses biscoitos com a marca de streetwear King’s. Em 15 dias, metade dos itens da linha foram vendidos.

Os cookies estão presentes também em uma parceria com a Cinemark. A Pipoca Mais Cookies, lançada em julho deste ano, une o sabor do biscoito ao snack do cinema. "Como marca, precisamos entender o que está acontecendo no mundo e nos adequar. Inovação também faz parte do nosso DNA", diz Andre Britto, à frente do departamento de marketing da companhia. Desde 2012, as Casas Bauducco são a grande vitrine da marca em shoppings e aeroportos. Já são 142 unidades espalhadas pelo Brasil.

Com isso, a empresa se conecta ao consumidor na mesa de café da manhã em casa e no momento de lazer fora dela. A combinação de estratégias rendeu frutos: a Bauducco foi considerada pela quarta vez a melhor marca na categoria torradas (com índice de 54%) e pela segunda vez na de biscoitos (com 27%) em pesquisa realizada pelo Datafolha.