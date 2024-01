A mulher de Davi Brito, 21, Mani Reggo, 41, diz acreditar que as falas do participante do BBB 24 sobre "ser homem", e não "viado", não irão atrapalhar seu jogo. "Ele reconhece quando erra. Viu que a fala dele foi infeliz, se retratou e pediu desculpa", afirma ela à coluna.

Davi proferiu a frase ao tirar satisfação com Nizam, na madrugada desta segunda (15), após ter sido indicado pela segunda semana consecutiva ao paredão do reality show da TV Globo. O baiano entrou na berlinda por decisão de Nizam, Rodriguinho, Lucas Luigi, Raquele, Matteus e Juninho.

Davi pede desculpas para Michel por expressão usada em briga com Nizam - Reprodução/Globo

"Você é um articulador [...]. No início do jogo, você ficou perto de mim. Eu confiei em você no início do jogo. Até aqui, agora. Eu não confio mais em você. Falo na sua cara, porque eu sou homem", disse Davi a Nizam.

Após a briga, aconselhado por Michel, que é casado com outro homem e seu aliado no reality, Davi pediu desculpas pela frase.

Mani Reggo diz que o marido "é muito sensível e ficou decepcionado". "Davi é uma boa pessoa. Apesar da pouca idade, ele é muito maduro. Teve uma fala que realmente magoou. O que não pode é prosseguir com o erro", diz ainda.

"Ele é muito humilde e está sendo sincero. Às vezes pode parecer bobo, que está fazendo cena, mas ele é assim", afirma, acrescentando que o brother também monta a mesa de café da manhã para ela como faz no reality. "Mas eu faço a tapioca que ele gosta", diz, em tom de brincadeira.

Mani afirma estar confiante para o paredão. "Ele batalhou muito para chegar onde chegou. Me dizia sempre: ‘Meu amor, a gente vai sair dessa vida de acordar de madrugada e carregar sacola’.".

Motorista de aplicativo em Salvador, Davi também trabalha ajudando a mulher na barraca de lanches que ela possui. Em vídeo divulgado pelo BBB, ele disse que o seu sonho é ser médico e que enxergou no programa uma oportunidade para pagar a faculdade à vista.

Elisângela Brito, mãe de Davi, também defendeu o filho dos ataques. "Davi está entrando em choque no jogo, mas ele vai ter que aprender. Se vocês derem a oportunidade de Davi permanecer na casa, vocês vão ver que ele vai aprender", disse, em vídeo publicado pela rádio Metropole, de Salvador.