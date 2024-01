A defesa de Ana Hickmann diz que o ex-marido da apresentadora, Alexandre Correa, tem tomado "medidas tresloucadas" com o objetivo de se transformar em vítima.

"Ele agrediu e assaltou a ex-mulher, e agora toma medidas tresloucadas num simulacro de contra-ataque. Quer se transformar em vítima. A vítima é a Ana", diz o advogado Henrique Ávila, do escritório Sergio Bermudes Advogados.

"Mas ela não está mais desprotegida como estava quando era casada com ele e agredida", complementa o advogado.

Desde a semana passada, Correa tem lançado uma ofensiva judicial contra a ex-mulher. Na quarta (3), ele requereu a prisão de Ana Hickmann por uma suposta alienação parental e descumprimento de ordem judicial.

Ele chegou também a abrir uma representação na Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) contra a apresentadora.

Além disso, entrou com um pedido de busca e apreensão do filho de 9 anos do ex-casal, alegando que Ana estaria descumprindo os horários de visita determinados judicialmente. Esse tipo de ação é considerada extrema, porque a criança é retirada à força de um dos pais para ser entregue para o convívio com o outro.

Na última sexta (5), a Justiça de São Paulo negou o pedido. Em decisão obtida pela coluna, o juiz Rodrigo Cerezer, da Comarca de Itu, no interior de São Paulo, acompanha o entendimento do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) de que a busca e apreensão seria uma medida inadequada e que poderia gerar graves danos ao menino.

Cerezer rejeitou ainda a recomendação do MP-SP de aplicação de uma multa diária no valor de R$ 5.000 para Ana, em caso de descumprimento dos horários de visita do pai. Para o magistrado, faltam provas de que a apresentadora esteja impedindo o contato do pai com o filho.

O empresário argumenta que Ana descumpriu decisão judicial de 19 de dezembro do ano passado, que determinou que a criança ficaria com ele entre os dias 3 e 10 de janeiro. Segundo Correa, Ana só teria permitido no dia 3 um rápido encontro dele com o menino no final da tarde daquele dia, afirmando que iria viajar com o filho para a praia.

O juiz Rodrigo Cerezer salienta que a visita à criança foi estabelecida levando em conta uma cláusula condicional, ou seja, que a data poderia mudar.

Para o magistrado, o convívio entre Correa e o menino poderá ocorrer posteriormente.

Os representantes de Ana alegam que já tinham acordado com os advogados do empresário a transferência do período de férias do filho com o pai para o período entre os dias 9 e 17 de janeiro. A defesa de Correa, porém, nega qualquer contato. O ex-marido da apresentadora alega ainda que só quer ter o direito de ver o menino.

Em 11 de novembro do ano passado, Ana Hickmann denunciou o então marido por lesão corporal e violência doméstica. Desde a data, os dois romperam a relação. Posteriormente, ela também acusou Alexandre Correa de violência patrimonial e pelos crimes de falsidade documental, falsidade ideológica, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato e crime contra a economia popular. Ele nega.

