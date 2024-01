O senador Omar Aziz (PSD-AM) saiu em defesa, nesta segunda-feira (8), da indicação do nome do advogado Marco Aurélio de Carvalho para o comando do Ministério da Justiça.

"O Marco é uma pessoa super preparada, que tem princípio democrático e que todos nós respeitamos", afirma o parlamentar à coluna.

O advogado Marco Aurélio de Carvalho - Marlene Bergamo - 14.jun.2022/Folhapress

O endosso de Aziz ao coordenador do grupo Prerrogativas ocorre horas após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receber o ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski para uma reunião.

A conversa alimentou a expectativa, entre aliados do petista, de que o magistrado aposentado seja o escolhido para a sucessão de Flávio Dino no Ministério da Justiça.

Aziz diz não ter "absolutamente nada contra" o nome de Lewandowski e reitera que a escolha para a pasta cabe inteiramente a Lula. "O presidente foi eleito para isso, para escolher seus auxiliares. Se ele acerta, o acerto é dele. Se ele erra, é ele quem está errando", afirma. E volta a defender o nome do advogado.

"Ele [Marco Aurélio] tem tido uma postura muito importante nos últimos quatro anos, diante de tudo o que o país viveu", diz o senador.

Embora reconheçam a possibilidade de Lewandowski ser confirmado para o ministério, aliados de Marco Aurélio festejam o apoio de nomes como o de Omar Aziz e esperam que o advogado tenha alguma sobrevida na disputa.

Aziz é ex-governador e uma liderança importante em seu partido e no Senado, credenciais que, segundo esses aliados, podem fazer com que o apoio seja levado em consideração. Ainda durante a transição para o início do governo atual, o pessedista foi nomeado para o grupo de trabalho dedicado ao tema da segurança pública.

Como mostrou a Folha, a expectativa de integrantes do Palácio do Palácio é que o sucessor de Dino na Justiça seja anunciado até terça-feira (9).

Além de Carvalho e Lewandowski, outros nomes também foram ventilados para comandar a pasta, como o secretário-executivo Ricardo Cappelli, atual ministro interino da Justiça, e o subchefe de assuntos jurídicos da Presidência, Wellington César Lima e Silva.