Um ano depois da posse de Lula (PT) como presidente, integrantes do primeiro escalão do governo voltam a defender mudanças nas regras de autonomia do Banco Central (BC) estabelecidas na Lei Complementar 179, que entrou em vigor em 2021.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante entrevista coletiva na sede da instituição, em Brasília - Gabriela Biló - 21.dez.2023/Folhapress

ESPELHO AMERICANO

A ideia é defender alterações que tornem o modelo brasileiro igual ao dos EUA. Lá, os presidentes eleitos, depois de um ano de suas posses, podem substituir o presidente do FED (Federal Reserve System), o BC americano. O dirigente financeiro tem mandato de quatro anos, que se encerra no ano seguinte à posse do novo presidente do país.

SOFRIMENTO

No Brasil, o comandante do BC também tem mandato de quatro anos —mas ele só termina dois anos depois da posse do novo presidente do país. Por isso, Lula assumiu o governo em janeiro de 2023, mas só poderá tirar Roberto Campos Neto do Banco Central em 2025.

LIMITE

Na opinião de integrantes do governo brasileiro, a regra limita exageradamente os poderes do presidente da República, que não consegue implantar plenamente seu projeto econômico aprovado nas urnas.

NAS ALTURAS

Campos Neto, por exemplo, manteve os juros altos por diversos meses, e só recentemente eles começaram a cair.

EM BAIXA

Na opinião de seus críticos, isso tem influenciado para a queda dos investimentos, comprometendo perspectivas de um crescimento econômico mais vigoroso no mandato de Lula.

TCHAU

Nos EUA, é diferente: o presidente só precisa suportar um presidente do BC adverso no primeiro ano do mandato.

TCHAU 2

Donald Trump, por exemplo, tomou posse em janeiro de 2017. Um ano depois, dispensou a então presidente do FED, Janet Yellen, que tinha sido indicada por Barack Obama, e colocou Jerome Powell no lugar.

PODE FICAR

Já Joe Biden assumiu em janeiro de 2021. No fim do ano, decidiu manter Powell no cargo, que tomou posse para um novo mandato de quatro anos em 2022.

RETROVISOR

A apresentadora Sandra Annenberg na Pinacoteca de São Paulo, onde gravou a Retrospectiva 2023 - Lucas Seixas/Divulgação

A apresentadora Sandra Annenberg foi fotografada na Pinacoteca de São Paulo, onde gravou o programa Retrospectiva 2023, que vai ao ar na TV Globo na sexta (29), após a novela "Terra e Paixão". "Vimos a democracia ser testada aqui e em muitos países, e também descuidamos tanto da nossa natureza que passamos do limite. Esses e tantos outros assuntos que foram marcantes estarão na Retrospectiva 2023", diz Sandra.