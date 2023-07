São Paulo

O resultado de pesquisa eleitoral realizada pelo PT em Belo Horizonte deu força à possível candidatura do deputado federal Rogério Correia à prefeitura da capital de Minas Gerais em 2024. O partido tem discutido o lançamento de nomes petistas e também a possibilidade de apoiar a deputada Duda Salabert (PDT).

Realizada de 12 a 15 de julho, a pesquisa entrevistou 1.003 pessoas em Belo Horizonte. Nela, Correia apareceu com 8% na intenção de voto estimulada. Outras opções analisadas pelo partido, como as deputadas estaduais Macaé Evaristo, com 4%, e Beatriz Cerqueira, com 4%, tiveram desempenho inferior.

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) durante sessão na Câmara - Vinicius Loures-26.abr.2023/Câmara dos Deputados

No cenário com Rogério Correia, o senador Carlos Viana (Podemos) teve 16%, o jornalista Eduardo Costa (Cidadania), 11%, o deputado estadual Bruno Engler (PL), 10%, o atual prefeito Fuad Noman (PSD), 6%, e Duda Salabert (PDT), 6%.

Como mostrou o Painel, membros do diretório nacional do PT protagonizaram um bate-boca a respeito do tema em grupo de WhatsApp.

Vice-presidente nacional do partido, Washington Quaquá escreveu que o PT tem que rediscutir sua tática para ganhar o eleitor da periferia e conservador nos costumes e disse que eventual apoio a Duda precisaria ser bem discutido, pois teria efeito nacional. Janaína Oliveira, secretária nacional LGBT do PT, apontou transfobia no argumento, o que Quaquá negou.