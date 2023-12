O presidente Lula (PT) superou ressentimentos e mágoas que tinha em relação ao Judiciário, ao Ministério Público, à imprensa e a outros atores a quem responsabilizava por seu infortúnio quando foi condenado e preso na Operação Lava Jato.

O presidente Lula participa do desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília - Lucio Tavora - 7.set.2023/Xinhua

CORAÇÃO LEVE

De acordo com um de seus principais ministros, "a amargura foi diminuindo, diminuindo, diminuindo" neste primeiro ano de mandato, "e desapareceu ao longo do tempo." Na véspera do Ano Novo, o presidente teria olhos apenas para o futuro —e também maior otimismo.

CORAÇÃO 2

Ministros e auxiliares de Lula chegaram a se preocupar, no início do governo, com os sentimentos do presidente, que ainda estava preso ao passado recente dos 580 dias na prisão.

REPETECO

O presidente repetia críticas aos operadores da Lava Jato e chegou a dizer em março, em uma entrevista, que repetia para si mesmo, na prisão: "Só vou ficar bem quando f. o Moro".

REPETECO 2

Com o tempo, as citações a Sergio Moro foram desaparecendo, bem como as queixas a outros atores da Lava Jato ou àqueles que, no entendimento do presidente, a apoiaram. Afirmações de que tinha sido vítima de preconceito também já não são feitas com frequência.

NO PASSADO

"Toda essa amargura sumiu, das falas e do olhar do presidente. Tudo foi se dissipando", afirma um dos mais próximos ministros de Lula.

CONTAGEM REGRESSIVA

A cantora Claudia Leitte durante ensaio fotográfico - Nara/Divulgação

A cantora Claudia Leitte será uma das atrações da festa de Réveillon da avenida Paulista, em São Paulo. O look dela para o show será uma homenagem à própria cidade, retratando a paisagem urbana e os fogos de artifício.

Como normalmente se apresenta no Ano Novo, a artista diz que não tem superstições para a virada. "Costumo passar na estrada, com a minha banda e minha equipe, e a gente [está] sempre muito unido para fazer um show que leve para o público a positividade que a data pede", diz.