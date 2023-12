O Partido dos Trabalhadores (PT) do Rio Grande do Sul elaborou uma nota nesta sexta-feira (29) em defesa da indicação do advogado e jurista Marco Aurélio de Carvalho ao Ministério da Justiça.

A sigla afirma que apoia o nome de Carvalho por sua atuação "coletiva e plural, orientada por uma visão progressista e democrática", que "reforçará —política e institucionalmente— as pautas fundamentais do ministério".

O advogado Marco Aurélio de Carvalho - Marlene Bergamo - 14.jun.2022/Folhapress

A comissão executiva do PT no estado se une a outros setores da sigla que endossam o nome do coordenador do grupo Prerrogativas para substituir Flávio Dino, que deixa a pasta para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Carvalho conta também com o apoio de advogados, que lançaram um manifesto defendendo a indicação dele ao ministério. Além disso, movimentos sociais também já demonstraram apoio.

A saída de Flávio Dino abriu a disputa para a indicação de seu sucessor.

Além de Carvalho, são cogitados para o posto o atual secretário-executivo do ministério, Ricardo Capelli, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Wellington César Lima, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski.