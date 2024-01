O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou nesta segunda-feira (22) a nomeação de Ricardo Lewandowski para o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Além de Lula, o mais novo ministro do governo se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, para o ato de formalização. Uma foto do momento foi registrada.

O vice-presidente Geraldo Alckmin, o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o presidente Lula e o ministro-chefe da Secom, Paulo Pimenta, durante oficialização da nomeação do magistrado aposentado nesta segunda (22) - Divulgação

O ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) irá assumir o cargo de Flávio Dino, que deixará a pasta para ocupar uma vaga na mais alta corte do país. Como mostrou a Folha, Dino seguirá no governo até o dia 30 para auxiliar Lewandowski na transição.

No dia 11 deste mês, quando teve o seu nome confirmado para o ministério, Lewandowski afirmou à coluna que Lula o convidou para um desafio de longo prazo. "Fui convocado para uma missão, para um projeto de país", disse ele.

O magistrado aposentado sempre esteve entre os favoritos para chefiar a pasta da Justiça.

A coluna mostrou, em novembro do ano passado, que Lula e Lewandowski viajaram juntos no momento em que a sucessão na Justiça esquentava com a saída de Dino. O magistrado aposentado integrou a comitiva que foi aos Emirados Árabes Unidos para a COP28.

Lewandowski deixou o STF em abril passado, ao completar 75 anos —idade máxima para ministros da corte. Ele foi substituído na ocasião pelo advogado de Lula, Cristiano Zanin.

Fora do Judiciário, manteve uma relação de proximidade com o governo e com o presidente da República, de quem é amigo.

O jurista foi indicado para o Supremo pelo próprio Lula, em 2006. Ele chefiou a corte de 2014 a 2016, tendo inclusive presidido o julgamento do impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT).