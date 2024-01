O ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski, indicado nesta quinta-feira (11) para assumir o Ministério da Justiça, afirmou à coluna que o presidente Lula (PT) o convidou para um desafio de longo prazo.

"Fui convocado para uma missão, para um projeto de país", diz o ex-magistrado.

Lewandowski assumirá a pasta em fevereiro. Ele não quis detalhar se vai fazer modificações na equipe.

O ministro aposentado do STF e futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ao ter sua indicação anunciada por Lula, no Palácio do Planalto, nesta quinta (11) - Sergio Lima / AFP

Estarão sob sua alçada a gestão de temas como a questão indígena, o direito do consumidor, a situação carcerária e a segurança pública, considerado o ponto mais delicado de todos.

Lewandowski sucederá Flávio Dino, indicado por Lula para uma vaga no Supremo.

O ministro aposentado sempre esteve entre os favoritos para chefiar a pasta da Justiça. Seu nome ainda surge como uma escolha de consenso, para encerrar as disputas na esquerda em torno da sucessão de Dino, filiado ao PSB.

A coluna mostrou, em novembro, que Lula e Lewandowski viajaram juntos no momento em que a sucessão na Justiça esquentava com a saída do Dino. O magistrado aposentado integrou a comitiva que foi aos Emirados Árabes Unidos para a COP28.

Lewandowski deixou o STF em abril passado, ao completar 75 anos —idade máxima para ministros da Corte. Ele foi substituído na ocasião pelo advogado de Lula, Cristiano Zanin.

Fora do Judiciário, ele manteve uma relação de proximidade com o governo e com Lula, de quem é amigo.

O jurista foi indicado para o Supremo pelo próprio Lula, em 2006. Ele chefiou a corte de 2014 a 2016, tendo inclusive presidido o julgamento do impeachment da então presidente Dilma Rousseff.

PIPOCA

Os atores Giulia Benite e Rafa Muller, que integram o elenco do filme "Chama a Bebel", receberam convidados para a pré-estreia da produção, realizada no Cinemark do Shopping Iguatemi, em São Paulo, na terça (9). O cineasta Paulo Nascimento, que assina a direção do longa, também esteve lá.