O vereador Toninho Vespoli (PSOL-SP) acionou o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pedindo que seja instaurado um inquérito para apurar supostas irregularidades no programa Recreio nas Férias, da Prefeitura de São Paulo, que realiza atividades com crianças no período de recesso escolar.

O parlamentar visitou unidades de CEUs (Centros de Educação Unificados) na capital paulista e teria verificado problemas como falta de material pedagógico e más condições na estrutura dos locais. Procurada, a gestão de Ricardo Nunes (MDB) nega irregularidades e diz que a representação do psolista se pauta "por uma agenda político-partidária".

Fotografias da biblioteca do CEU Artur Alvim, em São Paulo, tiradas pelo vereador Toninho Vespoli - Toninho Vespoli

No CEU Artur Alvim, localizado na Cohab Padre José de Anchieta, na zona leste da capital, Vespoli afirma ter encontrado caixas "com apenas 15 brinquedos, enquanto a quantidade de inscritos era em torno de 900 crianças".

"Reflexo dessa ausência de material foi apresentar uma sala de aula sem atividade programada, onde o oficineiro não possuía material adequado para realizar a oficina", diz a representação enviada ao MP-SP.

Além disso, o vereador anexou uma foto do parquinho da unidade, que tinha parte das placas de material sintético que revestem o piso faltando. A biblioteca também estava com a maioria das prateleiras vazias.

Fotografias da sala de atividade e do parquinho do CEU Artur Alvim, em São Paulo, tiradas por Toninho Vespoli - Divulgação

Na denúncia, o parlamentar ainda cita problemas de superlotação no CEU Sapopemba, que teriam chegado ao seu conhecimento por meio de relatos de profissionais e pais dos menores. "Duzentas crianças foram dispensadas por falta de oficineiros. Em turmas com 60 crianças, havia apenas um oficineiro para lidar com as atividades", denuncia ele.

Vespoli também realizou uma visita ao CEU Paraisópolis, que passa por obras e está com a piscina interditada. "Crianças e adolescentes têm que sair do espaço do CEU para algumas atividades e realizar todas as refeições na Emef Veremundo Toth", afirma.

O trajeto é feito a pé, com acompanhamento de monitores. No dia da visita, narra o parlamentar, estava chovendo e os pequenos se molharam.

Ele diz que foi informado pelos monitores de que, inicialmente, havia apenas nove agentes recreativos para uma demanda de mais de 600 crianças. Após contratações, seriam 15 agentes no momento.

"É importante destacar a importância da execução do programa Recreio nas Férias, porém, essa atividade não pode ser realizada de qualquer maneira apenas para ser apresentada como um sucesso pela SME [Secretaria Municipal de Educação] e pelo prefeito", diz a denúncia protocolada no MP-SP.

Procurada, a prefeitura diz que o programa Recreio nas Férias "ocorre normalmente nos polos, com atendimento garantido a todas as crianças" e que "não há dispensa de crianças, e as unidades se preparam para atender todos os munícipes inscritos".

Fotografia da biblioteca do CEU Artur Alvim, em São Paulo, enviada peda Secretaria de Educação - Prefeitura de São Paulo

A Secretaria de Educação também afirma que os CEUs "passam por reformas de melhorias para maior conforto e melhor atendimento à população". A unidade Paraisópolis, segundo a pasta, tem um investimento previsto de R$ 9,4 milhões em reformas.

E, devido às reformas da cozinha, a pasta confirma que os alunos precisam se deslocar até a EMEF Dom Veremundo e a CEMEI Irapar. "A travessia dos participantes é feita com segurança e acompanhamento dos agentes e monitores", pontua.

"Quanto ao CEU Arthur Alvim, a programação ocorre em todos os espaços, incluindo a biblioteca, que está ativa, organizada e opera com quadro de funcionários completo, e mais de 3.000 livros disponíveis", afirma.

Já o parquinho, segundo a prefeitura, "está interditado para manutenção das placas, sendo as atividades desenvolvidas nos demais espaços".