O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) diz ter plantado mais de 25 milhões de árvores desde 2020, quando lançou o seu plano nacional "Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis".

Plantio de árvore pelo MST no assentamento Capela, em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre - Gabriel Bicho/MST/Divulgação

A iniciativa tem como objetivo alcançar, em até dez anos, 100 milhões de árvores nativas e frutíferas plantadas em assentamentos e em áreas próximas a eles.

Segundo o movimento, que acaba de completar 40 anos de existência, o programa surge como uma resposta à crise ambiental enfrentada em todo o mundo.

Até agora, os esforços já teriam resultado em 1.000 hectares recuperados na bacia do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e no Paraná. Mato Grosso e Pará também teriam sido beneficiados com os plantios, segundo o MST.