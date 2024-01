O Procon-SP enviou à Enel nesta quinta-feira (11) uma notificação para que a empresa esclareça as medidas que têm adotado em relação às quedas de luz na capital por causa das fortes tempestades dos últimos dias.

A companhia tem até as 17 horas desta sexta-feira (12) para se manifestar.

Avenida São João fica alagada durante tempestade - Tulio Kruse/Folhapress

O Procon quer saber da Enel quantos consumidores estão sem energia elétrica e os prazos e medidas para retomar o serviço. O órgão também solicita que a companhia informe detalhadamente o número de equipes que foram mobilizadas para atender e providenciar os devidos reparos nos locais que ficaram sem luz.

Nestes primeiros 11 dias de janeiro, mais de 500 reclamações por motivos diversos contra a Enel foram registradas pelo Procon.

Em todo o ano passado, o instituto recebeu quase 20 mil reclamações contra a companhia.

Nesta quinta (11), a concessionária informou que cerca de 40% dos clientes que tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido devido às chuvas em São Paulo na noite de quarta-feira (10) permanecem às escuras mais de 12 horas depois.

No fim de 2023, o Procon-SP multou a Enel em R$ 12,7 milhões por má prestação de serviço. A sanção foi aplicada porque, segundo o órgão do governo estadual, a concessionária descumpriu o Código de Defesa do Consumidor ao deixar clientes por mais de 48 horas sem luz após as fortes chuvas que atingiram a cidade naquele mês.

CHUVA

A chuva de quarta deixou a capital paulista em estado de atenção e causou alagamentos em diferentes regiões, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura. Por volta das 22h30, eram 19 pontos de alagamento, sendo 17 deles intransitáveis. Ao longo do dia, outros 14 locais foram afetados.

Os bombeiros informaram que até as 5h desta quinta (11) receberam 35 chamados para queda de árvores. Em Perdizes, na zona oeste, por exemplo, uma árvore e um poste caíram na rua Cardoso de Almeida, na altura da rua Bocaina. Com isso, quarteirões ficaram sem luz. Moradores também relataram ter ouvido diferentes estouros de transformadores. A rua foi interditada.

No Morumbi, ruas próximas ao estádio do São Paulo também registraram falta de luz, entre elas a Corgie Assad Abdalla.

Segundo a Enel, ao longo desta semana, os episódios de chuva com ventos e queda de árvores, destruíram trechos da rede elétrica.

"O trabalho de reconstrução em cada uma dessas ocorrências é complexo, envolve a substituição de cabos e postes, entre outros equipamentos. A companhia acrescenta que seguirá com a mobilização total das equipes em campo durante todo o período de chuvas", afirmou a concessionária.