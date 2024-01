Quem frequenta a avenida Paulista, em São Paulo, nas manhãs de domingos e resolve dar uma olhada na programação do Reserva Cultural, cinema localizado há 18 anos no número 900 da via, pode se surpreender com a mensagem exibida na entrada do espaço: "Uma igreja bíblica, acolhedora e extraordinária", diz uma projeção no local.

Não se trata de propaganda de algum filme em cartaz. Desde agosto do ano passado, o Reserva passou a alugar suas salas, nas manhãs de domingo, para cultos da igreja evangélica Onda Dura São Paulo.

A fachada do Reserva Cultural, localizado na avenida Paulista - Gabriel Cabral -15.abr.2020/Folhapress

O tema viralizou neste fim de semana no X, antigo Twitter, com internautas questionando a concessão do espaço para celebrações religiosas.

Dono do Reserva, o francês Jean Thomas Bernardini diz que a locação do cinema para eventos é uma prática comum. "A gente não procurou a igreja, a igreja vem como recebemos outras [propostas]", afirma.

Diz, ainda, que a cessão do espaço não tem a ver com a crise enfrentada pelos cinemas de ruas, apontando que as salas já foram alugadas para outra igreja antes da pandemia.

"Não é crise, sempre alugamos para igrejas. Vai até o meio-dia [a concessão], não atrapalha o cinema e sempre deu uma renda", explica à coluna. "É só isso. Nem sei o nome da igreja [que aluga a sala hoje]", completa ele.

O Reserva Cultural surgiu em 2005 com a proposta de prestigiar o circuito alternativo de filmes. Com quatro salas e um auditório, o espaço costuma sediar mostras e festivais de cinema.

Fundada em 2007, em Joinville (SC), por Filipe Duque Estrada, que se denomina como pastor Lipão, a igreja Onda Dura afirma estar presente hoje em sete estados brasileiros e também em Porto, Portugal, e nas cidades de Charlotte e Chicago, nos Estados Unidos. Na capital paulista, há uma unidade da igreja também na Mooca.

"Seu sonho é implantar a Onda Dura em cada capital do Brasil e nas principais capitais do mundo", diz o site da instituição.

Em 2021, ao lado de lideranças evangélicas, o pastor Lipão participou de um encontro com o então presidente Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, ele evitou dizer se tinha votado no político e afirmou que o "cristianismo estava acima da política".