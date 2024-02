A primeira edição do Festival de Cinema de Xerém irá abrir suas inscrições na segunda-feira (19). O evento é uma parceria da Escola Brasileira de Audiovisual e do Instituto Zeca Pagodinho.

O cantor Zeca Pagodinho durante show em camarote no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo - Ronny Santos - 9.fev.2024/Folhapress

O evento ocorrerá entre 8 e 11 de maio, em Xerém, no distrito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Cineastas poderão inscrever curtas-metragens com duração máxima de 20 minutos e que tenham sido realizados a partir de 1º de janeiro de 2022.

O festival terá cinco mostras competitivas. Os vencedores de cada uma delas receberão o Troféu Zeca Pagodinho.

NA AVENIDA

A cantora Karol Conká compareceu ao Camarote Bar Brahma, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na noite de sábado (17), para prestigiar o Desfile das Campeãs do Carnaval paulistano. O vice-governador paulista, Felicio Ramuth (PSD), e sua esposa, a empresária Vanessa Ramuth, estiveram lá. A apresentadora Helen Ganzarolli também participou.