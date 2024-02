O filme "Miúcha, a Voz da Bossa Nova" será exibido para mulheres que cumprem pena no presídio de Fleury-Mérogis, na França, na próxima terça-feira (20). Um debate sobre a obra será realizado na sequência com a cineasta Liliane Mutti, que assina o longa com Daniel Zarvos.

Imagem de arquivo que faz parte do documentário 'Miúcha, a Voz da Bossa Nova' - Divulgação

A exibição será promovida pela associação Lire c’est Vivre (ler é viver, em tradução livre) em parceria com o Centro Audiovisual Simone de Beauvoir, que já levou cineastas como a francesa Agnès Varda, a portuguesa Maria de Medeiros e a palestina Hiam Abbas para ações nos presídios.

A ideia é que as pessoas presas tenham acesso a obras de qualidades e a debates sobre as produções. No presídio de Fleury-Mérogis, muitas das detentas que assistirão ao filme sobre Miúcha têm origem latina.

Ainda nesta semana, o longa também será apresentado na unidade masculina do complexo penitenciário de Fleury-Mérogis. "Espero que 'Miúcha', o filme, possa mexer com os homens também", afirma Liliane Mutti.

"Atualmente, cerca de 10% dos presidiários na França estão presos por crimes que podem ser enquadrados como feminicídio, mesmo que a lei francesa não seja tão clara como a brasileira para a defesa das mulheres", completa.

"Miúcha, a Voz da Bossa Nova" é uma coprodução entre Brasil, França e Estados Unidos. O filme já foi levado a 32 países e atualmente é disponibilizado nas aeronaves da companhia aérea portuguesa TAP.

NA AVENIDA

A cantora Karol Conká compareceu ao Camarote Bar Brahma, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na noite de sábado (17), para prestigiar o Desfile das Campeãs do Carnaval paulistano. O vice-governador paulista, Felicio Ramuth (PSD), e sua esposa, a empresária Vanessa Ramuth, estiveram lá. A apresentadora Helen Ganzarolli também participou.