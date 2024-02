O Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) divulgou uma nota pública nesta terça (6) para repudiar o que chama de "tentativa de censura por parte da Conib" (Confederação Israelita do Brasil) contra o jornalista Breno Altman e comunicadores do Brasil.

O jornalista Breno Altman durante debate realizado na sede da Folha, em São Paulo - Keiny Andrade - 11.nov.2019/Folhapress

O conselho, que é vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, afirma no texto que Altman é uma das mais potentes vozes no Brasil contra os ataques de Israel e "feroz crítico da política sionista do atual governo israelense".

O jornalista, que é judeu, tem emitido há meses posicionamentos em defesa dos palestinos.

A Conib tem ingressado com ações judiciais contra Altman e, na semana passada, chegou a propor a prisão preventiva dele, caso "seguisse fazendo suas críticas públicas ao Estado de Israel".

No documento, o conselho diz que a entidade quer "calar o jornalista" e afirma ver com "muita preocupação" a escalada de censura e a "utilização de mecanismos jurídicos para coibir a livre manifestação de opinião".

O órgão afirma também que a comunidade internacional tem chamado o conflito de "genocídio palestino, promovido pelo governo de Benjamin Netanyahu".

Para o CNDH, a "morte de mais de uma centena de jornalistas na Faixa de Gaza, em função dos bombardeios de Israel, expressa de maneira brutal e perversa as tentativas de calar a cobertura jornalística, a livre circulação de notícias e a liberdade de opinião e expressão".

"O Conselho Nacional de Direitos Humanos defende a ampla liberdade de expressão, com responsabilidade, sem censura prévia ou ameaças que se voltem contra a integridade das pessoas por conta de suas opiniões", afirma a nota.

"A Conib tem pleno direito de se contrapor às ideias defendidas pelo jornalista Breno Altman e por outros, mas não cabe a ela ou qualquer outra pessoa ou entidade tentar coibir a liberdade de expressão, agindo no sentido contrário à Constituição Federal brasileira.", segue.

Em novembro, a 16ª Vara Cível de São Paulo determinou a suspensão de sete publicações suas, atendendo a uma ação apresentada pela Conib. No início deste mês, a entidade voltou a acionar a Justiça, afirmando que Altman desrespeitava a decisão ao seguir com os posts.

O jornalista recentemente lançou o livro "Contra o Sionismo: Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista" (Alameda Editorial) e já havia dito, mesmo após a primeira decisão judicial, que seguiria se manifestando em defesa do povo palestino.

Procurada, a Conib diz que não irá se manifestar sobre a nota de repúdio.

