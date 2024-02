O Hcor, hospital privado localizado na capital paulista, registrou uma alta de 109% nos casos de Covid-19 atendidos em seu pronto-socorro após o Carnaval. Se comparado ao número de pacientes infectados com o novo coronavírus em dezembro de 2023, a alta chega a 261%.

No último mês do ano passado, a instituição atendeu 88 casos do tipo. O número passou para 94 em janeiro deste ano, seguindo uma tendência de alta e chegando a 318 nesta quarta-feira (21).

Atendimento no quinto andar do Hcor, em São Paulo - Eduardo Knapp - 25.fev.2023/Folhapress

Entre os dias 1º e 8 deste mês, na véspera da folia, o Hcor acolheu em seu pronto-socorro 103 pessoas que receberam o diagnóstico de Covid-19. Logo após o Carnaval, outros 215 casos chegaram à unidade.

Segundo o Hcor, a alta considerável é explicada pela JN.1, uma subvariante da ômicron que tende a levar à hospitalização idosos que tenham alguma comorbidade, além da falta de reforço da vacina.

"Infelizmente, a Covid-19 veio para ficar, e é necessário que as pessoas continuem tomando o mesmo cuidado de antes", afirma a infectologista e coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e do Centro de Vacinação do Hcor, Juliana Oliveira da Silva.

"Evitar aglomerações, lavar bem as mãos, higienizar os locais de contato, cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir e, principalmente, usar máscara, caso sinta algum sintoma gripal, são os primeiros passos para frear essa nova onda de infecções", diz ainda.

A média de idade dos pacientes admitidos no pronto-socorro do Hcor é de 85 anos, mas a grande maioria não registra quadros graves, afirma o hospital.

Das 44 internações ocorridas no hospital paulistano até 8 de fevereiro, 62% dos pacientes tinham algum tipo de doença cardiovascular, 45%, doença metabólica, 12%, doença renal, e 7%, neoplasia.

HOMENAGEM

O jornalista, crítico de TV e colunista da Folha Mauricio Stycer recebeu convidados para o lançamento do livro "Gilberto Braga: O Balzac da Globo", escrito por ele e pelo também jornalista Artur Xexéo, morto em 2021. O evento foi realizado na Livraria da Vila da Fradique Coutinho, em São Paulo, na terça (20). A atriz Ilana Kaplan esteve lá. O arquiteto Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga, também compareceu.