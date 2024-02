O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, tem feito um giro pela Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para alinhar as pautas consideradas prioritárias pelo governo junto ao Legislativo neste ano. Ao menos quatro chefes de pastas se reuniram com o emissário de Lula (PT) nos últimos dias.

Estiveram com Padilha o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, Renan Filho (Transportes), Márcio França (Empreendedorismo e Microempresa), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária) e Jader Filho (Cidades). Uma agenda com o ministro André Fufuca (Esporte) também está sendo definida .

O ministro Alexandre Padilha no Palácio do Planalto, em Brasília - Gabriela Biló - 26.jul.2023/Folhapress

"Nossa prioridade é trabalhar para a aprovação de matérias que alavanquem ainda mais a economia, como ampliação do crédito, financiamento para a reindustrialização, projetos de inovação, do hidrogênio verde, comestível do futuro [fontes de alimentação que podem ser incluídas na alimentação da população nos próximos anos] e apreciação da transição ecológica", diz Padilha, ao comentar as tratativas.

O périplo do ministro das Relações Institucionais ocorre num momento em que o Congresso Nacional retoma seus trabalhos após recesso e não promete vida fácil ao governo.

Na Câmara dos Deputados, líderes de partidos do centrão dizem que Lula e sua equipe de articulação política terão dificuldades em votações e podem ver assuntos de seu interesse travados, como mostrou a Folha.

Além de tratar das pautas prioritárias junto ao Legislativo, Padilha tem levado aos ministros relatórios elaborados pelos grupos de trabalho do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, sobre temas de suas áreas —crédito, investimento, Amazônia e transição energética foram abordados.