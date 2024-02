O procurador-geral da República, Paulo Gonet, foi homenageado em um almoço realizado pelo grupo Esfera Brasil, em Brasília, nesta quarta-feira (31). O evento reuniu empresários, magistrados, autoridades e parlamentares.

O presidente do TCU, Bruno Dantas, a CEO do grupo Esfera Brasil, Camila Camargo, o ministro do STF Gilmar Mendes e o presidente do conselho do Esfera Brasil, João Camargo, durante almoço em Brasília - Esfera Brasil/Divulgação

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes, o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, o advogado-geral da União, Jorge Messias, os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência) e o ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinicius Marques de Carvalho, compareceram.

Anfitriões do evento, a CEO do Esfera Brasil, Camila Camargo, e o presidente do conselho do Esfera, João Camargo, ainda receberam a ex-procuradora-geral da República Raquel Dodge, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), o líder do PSD na Câmara, Antonio Brito (BA), a desembargadora Daniele Maranhão e o ministro do TCU Walton Alencar Rodrigues.

O advogado e professor Pierpaolo Cruz Bottini esteve lá, assim como o novo secretário-executivo do Ministério da Justiça, Manoel Carlos de Almeida Neto, a ex-senadora Kátia Abreu, a advogada Gabriela Araujo, o deputado estadual paulista Emidio de Souza (PT) e o presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney.