Débora Duboc vai interpretar a atriz Glauce Rocha (1933-1971) em um monólogo que estreia em 5 de abril, no Sesc Pinheiros, em São Paulo. A peça homenageia a artista, conhecida por sua atuação em filmes do Cinema Novo.

Glauce também atuou em novelas e em peças.

A atriz Débora Duboc em cena do solo 'Glauce' - Priscila Prade/Divulgação

Além do solo "Glauce", Débora Duboc vai remontar "A Valsa de Lili" ainda no primeiro semestre deste ano.

À MESA

O reitor da Universidade de São Paulo (USP), Carlos Gilberto Carlotti Junior, foi o convidado de honra do jantar de lançamento do fundo USP Diversa, programa que dá bolsas pagas para ajudar na permanência de alunos na instituição. A médica Ludhmila Hajjar e a cantora Marisa Monte foram as anfitriãs do evento, junto da advogada e filantropa Cristiane Sultani. O jantar ocorreu na casa de Candido e Teresa Bracher, localizada na capital paulista, na noite de segunda-feira (25). A filósofa e escritora Djamila Ribeiro, colunista da Folha, compareceu.