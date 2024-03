O reitor da Universidade de São Paulo (USP), Carlos Gilberto Carlotti Junior, foi o convidado de honra do jantar de lançamento do fundo USP Diversa, programa que dá bolsas pagas por empresas e pessoas físicas para ajudar na permanência de alunos em situação de vulnerabilidade econômica e social.

A cantora Marisa Monte, a médica Ludhmila Hajjar e a filantropa Cristiane Sultani foram as anfitriãs do evento, que ocorreu na casa de Candido e Teresa Bracher, localizada na capital paulista, na noite de segunda-feira (25).

As três fazem parte do Comitê de Apoiadoras do fundo USP Diversa. Marisa Monte, que também é embaixadora do programa, se apresentou na ocasião. Já Sultani foi a primeira doadora do programa e é conselheira do Fundo Patrimonial da USP.

A filósofa e escritora Djamila Ribeiro, colunista da Folha, a socióloga Neca Setúbal, presidente do conselho da Fundação Tide Setúbal, o empresário e ativista Preto Zezé e o médico José Luiz Egydio Setúbal, membro do Conselho do Fundo Patrimonial USP, estavam entre os convidados.

Ainda compareceram a vice-reitora da USP, Maria Arminda Arruda, a professora Mary Lafer e o ex-chanceler Celso Lafer, também membro do conselho do Fundo Patrimonial da USP, o presidente da Levisky Legado, Ricardo Blay Levisky.

O Fundo Patrimonial da USP é composto por um fundo principal, que pode financiar atividades diversas de pesquisa e extensão, e subfundos que se dedicam a áreas específicas da universidade.