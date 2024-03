Reynaldo Gianecchini disse que está "ralando muito" para protagonizar o musical "Priscilla, a Rainha do Deserto", que tem estreia marcada para junho, em São Paulo

A escolha do ator para o papel é alvo de críticas por parte da comunidade drag queen, que afirma que Giane tem pouca afinidade com o universo LGBTQIAPN+ e tampouco experiência em teatro musical.

O ator Reynaldo Gianecchini na pré-estreia do filme 'Uma Família Feliz' no Reag Belas Artes, em São Paulo - Eduardo Martins/AgNews

"É uma boa discussão essa questão da representatividade. Eu tenho o meu ponto de vista, mas acho que não dá para falar superficialmente, precisaria de um espaço maior", afirmou ele à coluna, na noite desta terça-feira (26), durante a pré-estreia do filme "Uma Família Feliz", em São Paulo.

"Mas o que eu posso dizer é que estou ralando muito para representar muito bem essa arte drag", afirma. "[Fazer] Drag é uma arte, né? Com pessoas que são muito talentosas. Que cantam, que dançam, que são engraçadas, têm humor. É um talento tão gigante. Eu quero estar à altura para representar tudo isso."

O ator acrescentou que faz com "muito respeito cada personagem" que aceita. "Eu espero muito homenagear às drags. Quero que elas vão assistir e gostem. E gostem, inclusive, do que estou mostrando delas, do trabalho delas", completou.

Giane também admitiu não ter muita experiência em musicais, mas disse estar "louco de vontade para aprender". "O canto e a dança me atravessam há muito tempo, sempre fiz aulas. Mas eu acho que eu nunca tinha tido a coragem de bancar [fazer um musical], porque exige um preparo gigantesco."

Desde que deixou de ter contrato fixo com Globo em 2021, após 20 anos na emissora que o revelou, o ator disse que tem optado por escolher papéis longe da sua zona de conforto. "Eu jamais vou falar mal de novela. Tenho orgulho dos personagens que fiz. Mas nesta nova fase minha, tenho menos vontade de fazer novela para poder experimentar outras narrativas e outros tipos de histórias, contadas de outros jeitos, em outros formatos."

Giane foi o vilão das duas últimas temporadas de "Bom Dia, Verônica", série da Netflix criada e roteirizada pelos escritores Raphael Montes e Ilana Casoy.

Agora, ele volta a trabalhar com a dupla no thriller de suspense "Uma Família Feliz", que estreia no dia 4 de abril.

Na trama, Eva (Grazi Massafera) enfrenta uma depressão pós-parto ao mesmo tempo em que passa a ser questionada pelo marido, vivido por Gianecchini, sobre os machucados que começam a aparecer misteriosamente nas filhas gêmeas do casal.

"Adorei poder fazer esse thriller de suspense, que é um gênero que a gente não faz muito no Brasil", disse.

Ele afirmou também que o longa consegue propor reflexões importantes, como as dificuldades do puerpério, a romantização da maternidade e o machismo do seu personagem.

"Há muitos elementos que são atuais, como a cultura do cancelamento sumário. Hoje em dia é assim, bobeou, você é cancelado. Está tudo isso no filme."

