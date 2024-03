O livro "Pouso Forçado", do jornalista Daniel Leb Sasaki, vai virar filme. A obra narra como a companhia aérea Panair do Brasil foi fechada por ação do governo militar, em 1965.

Militares no espaço da empresa aérea Panair - Acervo UH/Folhapress

VOO

No ano passado, a Comissão da Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania reconheceu a perseguição política e pediu desculpas aos familiares dos donos da empresa. A Panair do Brasil teve suas linhas suspensas pelo governo e, pouco depois, a sua falência foi decretada pela justiça.

O livro mostra as violações e ilegalidades cometidas pelos militares, que resultaram no fim da companhia.

VOO 2

A adaptação da história é desenvolvida pela OH Features, de Steven Phil e Tamires Serket, e pelo produtor associado Ricardo Severo. O autor Daniel Sasaki também colabora com o roteiro.

À MESA

O reitor da Universidade de São Paulo (USP), Carlos Gilberto Carlotti Junior, foi o convidado de honra do jantar de lançamento do fundo USP Diversa, programa que dá bolsas pagas para ajudar na permanência de alunos na instituição. A médica Ludhmila Hajjar e a cantora Marisa Monte foram as anfitriãs do evento, junto da advogada e filantropa Cristiane Sultani. O jantar ocorreu na casa de Candido e Teresa Bracher, localizada na capital paulista, na noite de segunda-feira (25). A filósofa e escritora Djamila Ribeiro, colunista da Folha, compareceu.