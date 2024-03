A Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, comandada pelo ministro Paulo Pimenta, lançará na próxima semana o projeto Secom Volante. A iniciativa tem como objetivo rodar todo o país para ouvir as demandas de cidadãos, movimentos sociais, governos e partidos políticos.

A ideia é que cidades de todos os estados sejam visitadas até o final deste ano. Em cada município contemplado haverá um evento, que será divulgado previamente para a população. Os locais serão definidos por meio de tratativas com os governos estaduais e municipais.

O ministro-chefe da Secom, Paulo Pimenta, e o presidente Lula durante encontro com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília - Evaristo Sá - 27.out.2023/AFP

A primeira parada do Secom Volante ocorrerá em Belém, onde o projeto será apresentado ao lado do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). O centro de convenções Hangar sediará um seminário aberto ao público na terça-feira (12).

Além de Pimenta e do emedebista, o evento deve contar com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), e de representantes de órgãos federais e de controle.

Na segunda-feira (11), o ministro de Lula (PT) apresentará dados do site ComunicaBR, que disponibiliza informações sobre políticas públicas promovidas pelo governo federal em todos os municípios brasileiros.