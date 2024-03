O maestro João Carlos Martins vai reger na segunda-feira (25) um concerto em celebração aos 200 anos do Senado. O evento, que será realizado no auditório master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, marcará a estreia da Orquestra Bachiana Jovem Sesi-SP e contará com as participações especiais do tenor Jean William e das cantoras líricas Juliana Taino e Raquel Paulin.

"Considero essa apresentação uma vitória para a música clássica, para a arte e para a cultura. Porque teremos a presença de composições de nomes como Carlos Gomes, Villa-Lobos e Tom Jobim", diz o maestro à coluna.

O maestro João Carlos Martins - Divulgação

O espetáculo foi concebido em parceria com o diretor Jorge Takla. Imagens da história do Senado ao longo dos seus 200 anos serão exibidas em telões durante o concerto.

Plenamente recuperado de uma cirurgia no quadril que fez em dezembro do ano passado, João Carlos Martins se mostra animado com a Orquestra Bachiana Jovem Sesi-SP, projeto que reúne 40 jovens em início de carreira, com idades entre 18 e 27 anos.

Ele é coordenador artístico da iniciativa e irá reger o grupo acompanhado do maestro Edson Beltrami.

Embora seja a primeira apresentação do grupo, João Carlos Martins afirma que os musicistas têm se dedicado muito nos ensaios. "Parecem que são uma orquestra que já se apresenta há muito tempo", diz.

A oportunidade de tocar nos bicentenário do Senado é, na visão do maestro, uma forma de unir a tradição ao novo. "Esses jovens estão apontando para o futuro do Brasil na música."

SET

Cena de 'No Rancho Fundo', com Andrea Beltrão, Larissa Bocchino e Alexandre Nero - Fábio Rocha/Globo/Divulgação

A atriz Andrea Beltrão (à esq,), que viverá a matriarca Zefa Leonel na próxima novela das seis da Globo, "No Rancho Fundo", gravou as cenas em que encontra a pedra preciosa que vai enriquecer sua família no Parque Estadual de Biribiri, em Diamantina. Neste momento, a personagem se cruza com Quinota (Larissa Bocchino) e Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) na estrada que, na trama, vai até a Gruta Azul. Criado e escrito por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman, o folhetim é uma comédia romântica que se passa no sertão do Cariri e explora o choque entre o sertão e a cidade.