Ministros, aliados de Lula (PT) e parlamentares de bancadas religiosas defendem que ele faça um movimento mais contundente de aproximação com lideranças evangélicas.

QUEDA

O presidente despencou nas pesquisas justamente neste segmento da população. Percalços econômicos não explicariam a queda, já que entre os católicos —pessoas das mais diversas rendas e escolaridade— a oscilação foi bem mais suave.

O presidente Lula (PT) participa de reunião no Palácio do Planalto. - Evaristo Sá-05.03.2024/AFP

QUEDA 2

A hipótese mais sólida, portanto, é a de que questões morais e a atuação de lideranças religiosas para desgastá-lo estejam fazendo efeito.

VAMOS LÁ

Lula já estaria convencido de que precisa fazer esse movimento. Mas Lula ainda tem atuado de maneira tímida, segundo aliados. Faltaria ainda calibrar a intensidade de suas iniciativas.

O NOME

Ainda na opinião de aliados, Lula teria um trunfo que ainda não usou: o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias. Ele é evangélico e tem amplo trânsito entre lideranças religiosas de diferentes ideologias.

NOME 2

Messias já fez postagens em redes sociais e organizou diálogos. Mas poderia atuar mais fortemente na aproximação. Que implicaria também em Lula atender às pautas do segmento.

NA GARAGEM

O advogado-geral já foi definido por aliados como uma Ferrari que Lula mantém e estacionada na garagem.

TREM DAS ONZE

O músico e ator Paulo Miklos recebeu convidados na pré-estreia do filme "Saudosa Maloca", na semana passada, no Cinemark do shopping Iguatemi, em São Paulo. O artista interpreta Adoniran Barbosa no longa inspirado na obra do compositor. O cineasta Fernando Meirelles e a sua mulher, a atriz e bailarina Ciça Meirelles, prestigiaram o evento. A atriz e cantora Leilah Moreno, que está no elenco da produção, também compareceu.