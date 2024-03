A organização Me Too Brasil, que atua contra a violência de gênero e oferece apoio psicológico, jurídico e assistencial para vítimas, irá lançar um canal telefônico de atendimento gratuito na próxima sexta-feira (8), por ocasião do Dia Internacional da Mulher.

Mulheres, crianças, adolescentes e homens adultos poderão buscar a ONG por meio do número 0800 020 2806, sem qualquer custo. O canal surge como uma nova forma de acesso ao serviço, principalmente para pessoas de baixa renda, e será operado em parceria com a central de atendimento Scooto.

Manifestação de mulheres na avenida Paulista, na região central de São Paulo - Bruno Santos - 8.mar.2022/Folhapress

"Nem todos têm acesso ao site para preencher o formulário de atendimento. Ter uma operadora conversando com você e realizando o cadastro e agendamento fará toda a diferença", afirma a presidente e fundadora do Me too Brasil, Marina Ganzarolli, advogada especialista em questões de gênero.

Tanto a ONG quanto a Scooto fazem parte do movimento Elas Lideram 2030, uma iniciativa do Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas) que tem como objetivo alcançar 1.500 empresas comprometidas com a paridade de gênero em posições de liderança até o ano de 2030.

