A executiva que emplacou um hit TikTok e se viu influencer

São Paulo

Karla Felmanas, 49, cresceu tendo em mente que seu irmão, João Adibe, seria o sucessor do pai na indústria farmacêutica fundada por ele, também João, no fim dos anos 1970.

João Adibe era o filho homem. Por mais que ela e sua mãe, Claudia, participassem do dia a dia da empresa, a visão do pai sobre o papel das mulheres era típica de um homem dos anos 1950 –um bom casamento bastaria à filha.

Vice-presidente da Cimed desde 2018, Karla não chega a estar escondida na cadeia de comando, onde lida diariamente com todas as diretorias executivas e operacionais. As atenções, porém, eram voltadas para o irmão –que é presença frequente no Domingão do Huck, onde a Cimed ocupa fatia considerável do pool de anunciantes.

O vento começou a virar em 2021 (quando ela é citada na lista Mulheres de Sucesso, da Forbes), mas foi um evento não planejado no ano passado o que fez com que Karla alçasse outro patamar como porta-voz da empresa: a viralização do hidratante labial Carmed em parceira com as balas Fini, a partir de presentes que a empresária enviou a influenciadoras.

De 1 milhão de unidades vendidas ao mês, o produto —que estava no portfólio do laboratório há seis anos— passou àmarca de 5 milhões. A rede social TikTok foi o principal canal dessa viralização, onde vídeos falando do lançamento do produto somaram 900 milhões de visualizações.

Para dar conta da demanda, a Cimed importou máquina nova e colocou a fábrica para trabalhar em três turnos.

O sucesso puxou outros hits do laboratório (e o colocou na mira da Netflix, com quem lançou um colaboração na reestreia da série Sex Education). Karla passou a ser chamada para palestras, podcasts e entrevistas nos quais fala mais de sua presença na internet e da interface com a divulgação de seus produtos, do que do que trabalho como executiva.

A linha BFF do hidratante labial com brilho foi lançada já sob a repentina popularidade do Carmed. Ainda assim, um live commerce (transmissão online com vendas) com as atrizes Maysa e Larissa Manuela precisou ser interrompido com 20 minutos no ar. Foi o tempo para fossem vendidos R$ 40 milhões em bisnagas de produto para os lábios, muito mais do que a empresa esperava.

A sequência de sucessos gerou engajamento —outro sonho dos departamentos de marketing— e o Carmed tem até páginas de fãs em redes como o Instagram. Nesses espaços, dominados por um público infantil e jovem, consumidores trocam impressões e tentam acertar os próximos lançamentos.

Há alguns dias, Karla publicou em suas redes um vídeo na linha de produção do laboratório em Pouso Alegre (MG), para onde vai semanalmente. Na esteira da fábrica, um novo Carmed fica pronto. Dessa vez, com o bordão pelo qual ficou conhecida na internet —"oi, tchurma".

"Já tem gente especulando o que é o próximo lançamento. Isso é muito divertido".

O que a audiência da empresária ainda não sabia é que o novo Carmed em produção não será vendido. Ele será um brinde que acompanhará o livro escrito por Karla Felmanas e que será lançado no dia 28, na Livraria Travessa do Shopping Iguatemi.

A vice-presidente da Cimed, Karla Felmanas, na sede da empresa em São Paulo - Divulgação

A empresária fala no livro de maternidade, trabalho em uma empresa familiar (além dela e do irmão, os três filhos e seus sobrinhos trabalham na Cimed), casamento e religiosidade. Muitas das histórias ela já dividiu em entrevistas ou nos vídeos que compartilha diariamente em suas redes.

Avança em algumas histórias privadas, como a decisão de retirar o útero depois de três gestações e de ser atormentada por um fluxo menstrual implacável. Fala também de sexo, da importância de uma vida sexual ativa e saudável, assunto que abordará em um quadro com a astróloga conhecida como Márcia Sensitiva nas redes sociais do K-Med (lubrificante produzido pelo laboratório e que é líder de mercado).

O projeto gráfico do livro é assinado por Giovanni Bianco, diretor de arte baladado do mundo da moda, que assina trabalhos com Madonna, Gisele e Anitta.

Atualmente, Karla segue dando expediente na Cimed, no distrito financeiro da Faria Lima, em São Paulo, onde, segundo ela, ainda está muito envolvida na operação. "Todo dia, eu acordo para ser substituída. Olho para a coisas e penso, isso aqui não faço mais, é dos diretores."

No setor farmacêutico nacional, a Cimed ocupa a quarta posição e disputa mercado, principalmente no segmento de genéricos, com EMS, Medley e Neo Química.