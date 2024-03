A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo divulgará na sexta (15) um dossiê sobre os serviços municipais de acolhimento à população em situação de rua da capital paulista.

Pessoas em situação de rua na avenida Roberto Marinho, em São Paulo - Danilo Verpa - 1º.set.2023/Folhapress

RETRATO

O documento, intitulado Retrato das Ruas, afirma que há instalações em condições precárias e que até comida azeda chega a ser servida para as pessoas em algumas das instalações.

RETRATO 2

Presidida pela vereadora Luna Zarattini (PT-SP) e integrada por outros quatro vereadores de diferentes partidos, a comissão vai relatar, por exemplo, que em um dos centros de acolhimento social 158 pessoas dividiam apenas um quarto com beliches, pequenas janelas e quatro ventiladores. As paredes estavam danificadas, havia buracos no teto, banheiros sem porta e com capacidade reduzida.

EM MÃOS

Luna entregará o relatório ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que virá a São Paulo para recebê-lo em evento na Câmara. O documento será enviado também à Prefeitura de São Paulo e ao Ministério Público.

LUZ E SOMBRA

Os fotojornalistas Lalo de Almeida, da Folha, e Luciano Candisani, colaborador da revista National Geographic, receberam convidados na abertura da mostra "Água Pantanal Fogo", no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, na semana passada. A mostra reúne fotografias dos dois tiradas na região do Pantanal. O diretor e fundador do festival É Tudo Verdade, Amir Labaki, passou por lá. O ator Leopoldo Pacheco e a produtora cultural Bel Gomes compareceram.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH