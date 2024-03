A escritora Tati Bernardi, colunista da Folha, é a roteirista do filme de comédia "Uma Mulher Sem Filtro", protagonizada por Fabiula Nascimento. As filmagens começarão neste sábado (30), no Rio de Janeiro. Com direção de Arthur Fontes ("Podecrer!"), o longa deve estrear nos cinemas em 2025.

A trama acompanha a jovem Bia, que faz uso do humor para aguentar seu chefe machista, seu marido inútil e a amiga autocentrada. À beira do limite, ela faz um tratamento exotérico que remove sua autocensura, permitindo que ela passe a dizer tudo o que pensa, sem filtro.

"Em uma sociedade que pede o tempo todo que a mulher seja doce, leve, controlada, feminina e boazinha, mulheres ‘sem filtro’ são um exemplo de resistência", afirma Tati Bernardi.

O elenco conta ainda com Camila Queiroz, Samuel Assis, Emílio Dantas, Júlia Rabello, Patrícia Ramos, Polly Marinho, Louise D’Tuani, Luana Martau e Caito Mainier.

O longa é produzido pela Conspiração em coprodução com a Star Original Productions e distribuição da H2O Films.

As atrizes Arlete Salles e Regina Casé receberam convidados, na noite de segunda (25), na pré-estreia de "Dona Lurdes, o Filme", no Cinemark Village Mall, no Rio de Janeiro. Na comédia, Regina volta a interpretar a protagonista da novela "Amor de Mãe", que agora tem como melhor amiga a personagem vivida por Arlete. Os atores Humberto Carrão e Jéssica Ellen, que estão no elenco do longa, também prestigiaram o evento.