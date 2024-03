A TV Cultura prepara uma série de ações para celebrar os seus 55 anos de existência, que serão completados em junho. Ao longo dos próximos meses, a emissora paulista exibirá programas especiais e realizará eventos, lançamento de livros e exposições sobre a sua história.

Fernando Haddad, então prefeito eleito de São Paulo, no centro do programa Roda Vida, da TV Cultura, na capital paulista - Adriano Vizoni - 10.dez.2012/Folhapress

Estão sendo planejados uma gravação inédita do Roda Viva, uma apresentação surpresa no Theatro Municipal de São Paulo e um concerto da Brasil Jazz Sinfônica com convidado especial, no auditório Ibirapuera.

Um novo logo da TV Cultura pensado para comemorar o aniversário também será apresentado aos telespectadores.

CHEGUEI

A vice-presidente da Cimed, Karla Marques Felmanas, recebeu convidados para o lançamento de seu livro "Oi, Tchurma", realizado na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo, na semana passada. O diretor criativo Giovanni Bianco esteve lá. O sócio-diretor da XP Rafael Furlanetti também compareceu.