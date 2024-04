A atriz Christiane Tricerri vai reestrear nesta quinta (25) o monólogo "Frida Kahlo — Viva la Vida", no Teatro Arthur Azevedo, em São Paulo. Essa será a centésima apresentação da montagem, que tem direção de Cacá Rosset.

A atriz Christiane Tricerri e o diretor Cacá Rosset, que estão comemorando cem apresentações de "Frida Kahlo - Vila la Vida" - Adriano Vizoni/Folhapress

A intérprete e o diretor são integrantes da companhia Teatro do Ornitorrinco e exibiram a produção pela primeira vez em 2019. Segundo os realizadores, a montagem já foi vista por 50 mil espectadores ao longo de seis temporadas.

O monólogo, escrito por Humberto Robles, se passa no Dia dos Mortos mexicano, com uma Frida já em fim de vida, preparando uma festa na Casa Azul de Coyoacán, imóvel onde a artista morou boa parte de seus 47 anos. Enquanto espera seus convidados —vivos, mortos ou mortos-vivos—, ela relembra sua trajetória e pessoas que fizeram parte dela.

Frida fala também do pintor muralista Diego Rivera, seu marido e grande amor, e do revolucionário russo León Trótski, que ela ajudou a refugiar na Cidade do México e de quem foi amante. A protagonista lembra ainda da poliomielite na infância e do acidente de ônibus, aos 18, quando um cano perfurou seu corpo, das costas à região pélvica, deixando sequelas pelo resto da vida.

Tricerri ficará em cartaz no teatro até 5 de maio, com apresentações de quinta a domingo.