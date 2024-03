O Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) enviará uma comitiva a Santa Catarina para investigar um suposto aumento de células neonazistas no estado. O grupo designado irá viajar entre os dias 9 e 12 do próximo mês.

A comitiva fará oitivas com possíveis vítimas, autoridades e especialistas. O CNDH, que está vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, irá elaborar um relatório após a missão.

Armas, uniformes e bandeiras nazistas apreendidos com suspeitos de integrarem um grupo neonazista em Santa Catarona, em 2022 - Polícia Civil de Santa Catarina

O roteiro deve incluir a cidade de Blumenau, diz o conselheiro Carlos Nicodemos, relator do caso. Ele cita um levantamento realizado pela antropóloga e especialista no tema Adriana Dias, que morreu em 2023, que mostrou que a cidade de 365 mil habitantes tem 63 células neonazistas. A capital paulista, com 12 milhões de habitantes, tem 96.

"Blumenau concentra um desproporcionamento no número de grupos neonazistas em comparação com o resto do país", afirma Nicodemos.

A viagem surgiu a partir de uma representação enviada pela ABI (Associação Brasileira de Imprensa) pedindo a abertura de uma investigação sobre o aumento de atividades e células neonazistas no Brasil.

O documento cita uma série de casos em Santa Catarina, incluindo a utilização de símbolos característicos do nazismo, como a suástica.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH