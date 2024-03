A socióloga Maria Victoria Benevides será a nova presidente da Comissão de Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns, a Comissão Arns. Ela assumirá o posto até então ocupado pelo ex-ministro da Justiça José Carlos Dias, de quem foi vice-presidente.

A socióloga Maria Victoria Benevides - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Durante o período da ditadura militar (1964-1985), Maria Victoria Benevides foi integrante da Comissão de Justiça e Paz ao lado do arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns. Em 2023, aos 81 anos, recebeu o título de professora emérita da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP).

TELONA

As atrizes Arlete Salles e Regina Casé receberam convidados, na noite de segunda (25), na pré-estreia de "Dona Lurdes, o Filme", no Cinemark Village Mall, no Rio de Janeiro. Na comédia, Regina volta a interpretar a protagonista da novela "Amor de Mãe", que agora tem como melhor amiga a personagem vivida por Arlete. Os atores Humberto Carrão e Jéssica Ellen, que estão no elenco do longa, também prestigiaram o evento.