Filho de Gal reconheceu na Justiça viúva como uma segunda mãe; veja o vídeo

São Paulo

Filho de Gal Costa, Gabriel Costa Penna Burgos, 18, reconheceu, em audiência realizada em março de 2023 na Justiça de São Paulo, que Wilma Petrillo, a viúva da cantora baiana, era a sua segunda mãe.

Em vídeo obtido pela Folha, Burgos, à época com 17 anos —portanto, ainda menor de idade—, afirma que Gal e Petrillo escolheram ele, juntas, no lar de adoção onde morava. "Para mim, [Petrillo] era a minha segunda mãe. Tipo, eu tratava ela como eu tratava a minha mãe", diz o rapaz, se referindo, por último, a Gal.

Em nota, a assessoria de imprensa de Burgos afirma lamentar "o uso de questões pessoais para sustentar uma narrativa que não condiz com a realidade dos fatos nem tem relevância para o caso em pauta".

Wilma Petrillo e Gabriel Costa Penna Burgos - Divulgação

Na ocasião do vídeo, Burgos se apresentara ao juiz, respondendo ao pedido da viúva para ficar com a sua guarda, o que foi concedido a ela. Na mesma audiência, o rapaz se pronunciou sobre o pedido de Petrillo para obter, na Justiça, o reconhecimento da união estável que mantinha com a artista.

Burgos chegou a assinar um documento, confirmando a relação. "Ela que cuida de mim, ela que tem que saber das coisas, ela que resolve as coisas para mim. Questão, por exemplo, pagamento do colégio. Ela que resolve, entendeu? Essas coisas que eu ainda não posso resolver, ela que resolve."

Do mesmo modo, o rapaz afirmou sempre ter morado na mesma casa, no bairro dos Jardins, com Gal e Petrillo. "Desde que me conheço por gente, desde pequeno, se não estava a minha mãe, era a Wiwi", disse ele, usando o apelido com que tratava Petrillo.

Menos de um ano depois, Burgos mudou de ideia. Em janeiro, contratou as advogadas Luci Vieira Nunes e Mariana Athayde, buscando anular o documento que assinou. Desse modo, ele está questionando a fração reivindicada por Petrillo, da herança deixada pela artista.

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Burgos afirmou ter sido coagido pela viúva a assinar o documento.

"Ela falou para mim que era para cuidar da gente, que ela precisava me ajudar. Ela foi colocando coisa na minha cabeça, dando essa explicação, falando que é coisa boa, coisa boa, coisa boa. Eu falei para ela 'vou pensar', mas ela sempre me apressava, me botava pressão para assinar", afirmou.

A ex-empresária nega qualquer coação. Agora, Burgos tampouco considera que Petrillo e Gal eram um casal. O rapaz diz que ela era apenas uma amiga que administrava a carreira da artista.

Ao Fantástico, a viúva de Gal disse que sempre foi mulher da cantora e que, embora seu nome não estivesse na documentação, sempre tratou Burgos como seu filho.

Petrillo afirmou que a mudança de comportamento de Burgos se deve ao relacionamento que ele tem com uma mulher 30 anos mais velha —a mãe de sua ex-namorada. Burgos, por sua vez, disse ter procurado ajuda jurídica por sua própria iniciativa.