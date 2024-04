O ex-deputado federal Marcelo Ramos, que foi vice-presidente da Câmara dos Deputados em 2021, se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT) no mesmo evento de filiação da ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco, que ocorreu na terça-feira (2), no Rio de Janeiro.

Ele pretende ser candidato a prefeito de Manaus nas eleições municipais deste ano. O prefeito Eduardo Paes (PSD), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o presidente Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, participaram da cerimônia.

Nas redes sociais, o ex-parlamentar já publicou fotos com o Lula e fez vídeos com críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Desafio lançado: o que o Bolsonaro fez por Manaus?", questiona uma das peças compartilhadas.

"Eu lembro, sim, da falta de oxigênio no governo dele, da falta de vacina no governo dele e dos ataques à zona franca no governo dele. Esses foram os legados do governo Bolsonaro para a cidade Manaus", afirma Ramos no vídeo.