O Ministério Público da Bahia (MP-BA) determinou que a Prefeitura de Juazeiro explique, em um prazo de cinco dias, como se deu a autorização que permitiu a colocação de uma estátua do ex-jogador de futebol Daniel Alves no centro da cidade.

A promotora Daniela Baqueiro Vargas Leal também questiona o município se o monumento "trata-se de um bem público" de Juazeiro. Daniel Alves foi condenado pelo estupro de uma jovem em uma boate em Barcelona em dezembro de 2022.

Estátua em homenagem ao ex-jogador Daniel Alves em Juazeiro (BA) foi coberta com tinta branca após condenação por estupro - Portal Preto no Branco

A manifestação do MP-BA se dá no âmbito de uma representação feita pela publicitária e ativista Manuella Tyler Medrado. Ela pede a remoção imediata da estátua.

"É preciso ressaltar a necessidade de retirada de tal monumento, que não apresenta orgulho nem representa os ideais que o ordenamento público prevê. Visto que em nossa Constituição e corpo normativo legal, prevemos o crime de estupro e violência sexual como crime de natureza gravíssima e que afeta a toda a coletividade", diz Medrado na ação.

Depois da condenação de Daniel Alves, moradores passaram a cobrar a remoção da peça.

A obra, inaugurada em dezembro de 2020 pela prefeitura em homenagem ao ex-jogador nascido em Juazeiro, já foi alvo de depredações algumas vezes. Em uma delas, a imagem do ex-lateral-direito foi coberta com um saco preto e fitas adesivas. Em outra oportunidade, uma tinta branca foi jogada sobre a estátua.

Produzida pelo artista plástico Leo Santana, a estátua exibe Daniel Alves em tamanho real com a camisa da seleção brasileira e uma bola de futebol nos pés.

O ex-jogador saiu da prisão, em liberdade provisória, no final de março após pagar uma fiança de € 1 milhão, o equivalente a R$ 5,5 milhões.

