A missa de sétimo dia em memória de Vinicius Gonzaga Fávero será realizada na noite desta terça (2), na Paróquia São Gabriel Arcanjo, em São Paulo.

O jovem morreu na semana passada, vítima de dengue e de uma infecção hospitalar.

Filho da procuradora regional do Ministério Público Federal, Eugênia Augusta Gonzaga, Vinicius inspirou a mãe a lutar pela educação inclusiva no país com o objetivo de que seu filho ou qualquer criança com Down ou outra deficiência pudesse frequentar escolas normais.

O jovem Vinicius Gonzaga Fávero - Facebook

O jovem estudou no Colégio Dante Alighieri. Na formatura, foi eleito a melhor pessoa e o melhor fotógrafo, como lembrou o seu padrasto, o jornalista Luís Nassif.

Depois da escola, ele se formou em fotografia na Panamericana Escola de Arte e Design. Recentemente, tinha conseguido emprego em uma consultoria.

"Vinão virou estrela. Jamais sairá da lembrança de todos os que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Merecia que seu nome pudesse marcar um dia do ano, para celebrar a grande batalha pela inclusão escolar", escreveu Nassif.