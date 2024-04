O número de cidades no estado de São Paulo que atualizaram as suas leis para facilitar a instalação de antenas celulares subiu para 332 neste mês de abril, segundo levantamento realizado pela InvestSP, agência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Antenas de transmissão para celulares - 27.out.2021-José Paulo Lacerda/CNI

O número representa um aumento de 444% em relação ao fim de 2022, quando 61 municípios paulistas tinham realizado essa atualização, que é considerada fundamental para a expansão da rede 5G.

No começo de 2023, a InvestSP iniciou uma mobilização para apoiar prefeituras e câmaras municipais no processo de mudança das legislações.

Atualmente, 158 município (24% do total) ou já contam com 5G ou estão em fase de instalação e licenciamento das antenas.

CASA DE BAMBA

A cantora Mart’nália prestigiou o lançamento do livro de memórias do pai, o cantor Martinho da Vila, na quarta-feira (3), no Sesc Pinheiros, na capital paulista. A obra, intitulada "Martinho da Vila", é publicada pela editora Planeta. A cantora Nega Duda realizou um pocket show no evento. O jornalista e escritor Tom Farias, colunista da Folha, passou por lá.